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أمريكا تتجاوز 100 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تجاوزت رقم 100 مليون شخص حصل على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس ، خلال أقل من أربعة أشهر من جهودها لتطعيم مواطنيها.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إن المواطنين الذين تم تطعيمهم بشكل كامل يمكنهم استئناف السفر المحلي، ومع ذلك يتعين عليهم ارتداء الكمامات وتجنب الازدحام.

وستسمح ولاية نيويورك باستئناف عمل أماكن الترفيه والحفلات الفنية اليوم الجمعة، مع وضع قيود على عدد الحضور، اعتمادا في جانب منها على ما إذا كان بإمكانهم إثبات تلقيهم تطعيما أو أن نتيجة اختبارهم سلبية.

ودعا حاكم الولاية أندرو كومو السكان بالحفاظ على سلوك آمن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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