وزير الشباب ومحافظ المنيا يفتتحان أعمال تطوير نادي مغاغة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الإنشائية بنادي مغاغة الرياضي.

وتضمنت أعمال التطوير، ملعب خماسي، ومول تجاري، وحمام سباحة، وصالة لياقة بدنية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية، ومبنى إداري للنادي، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير 160 مركزًا للشباب على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى تطوير 16 مشروعًا، موضحًا أن أعمال التطوير بنادي مغاغة تعد نموذج مشرف لحق الانتفاع ومشاركة القطاع الخاص بشكل محوكم.