إغلاق وطوارئ بعد اقتحام سيارة الكونجرس الأمريكي

أعلنت السلطات الأمريكية، إغلاق مبنى الكونجرس بسبب تهديد أمني خارجي، مشيرة إلى اختراق سيارة للسياج الأمني للمبنى .

وقالت الشرطة، إن سيارة صدمت اثنين من رجال الأمن قرب مبنى الكونجرس، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة، وقتله.

وأضافت شرطة الكابيتول في تغريدة عبر «تويتر» إن «المشتبه به محتجز، وكلا الضابطين مصابان، ونُقل الثلاثة إلى المستشفى».

وتحدثت وسائل الإعلام، في وقت سابق، عن هبوط طائرة مروحية في الجهة الشرقية لمبنى الكونجرس، تزامنًا مع إغلاقه، وانتشار أمني كثيف.

مصادر أخرى

وحسب وكالة أسوشييتد برس، فقد تم وضع مجمع الكابيتول في حالة إغلاق بعد إطلاق النار، وقيل للموظفين لا يمكنكم دخول المباني أو الخروج منها.

وكان بايدن غادر لتوه البيت الأبيض متوجها إلى كامب ديفيد عندما وقع الحادث.

وفي مارس الماضي، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على طلب بالإبقاء على نحو 2300 جندي من الحرس الوطني في واشنطن للمساعدة في حماية الكونجرس لمدة شهرين آخرين.

ويمثل العدد نحو نصف قوات الحرس الوطني البالغ قوامها 5200 التي تتولى حاليا حراسة المبنى.