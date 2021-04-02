فرنسا.. عدد مرضى كورونا في العناية الفائقة بات مقلقاً

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت فرنسا، اليوم الجمعة، إن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية الفائقة قفز إلى 5254 بعد نقل 145 إليها في يوم واحد.

وهذا أكبر عدد من مرضى فيروس كورونا المستجد يُنقل إلى وحدات العناية الفائقة في يوم واحد منذ خمسة أشهر.

كما قفزت حالات الإصابة الجديدة بأعلى معدل أسبوعي منذ نهاية نوفمبر عندما كانت فرنسا في ثاني حالة عزل عام على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 46677 إصابة جديدة بزيادة نسبتها 6.2 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4.47 مليون حالة.

وسجلت فرنسا، اليوم الجمعة، أيضا 332 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 96280 حالة منذ بدء الجائحة العام الماضي.