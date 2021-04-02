خطة ألمانية لإعادة بناء مرفأ بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت، برلين (رويترز)

أكد السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل، أمس، أن عدة شركات خاصة ستقدم اقتراحاً شاملاً، الأسبوع المقبل، لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها انفجار هائل في أغسطس الماضي.

وجاءت تصريحات السفير بعدما أفاد مصدران بأن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء المرفأ، في إطار مساعٍ لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

وقال السفير كيندل: إن الشركات ستشمل «رولاند برجر» و«إتش بي سي» و«إتش إتش إل إيه» و«كوليرز»، مشيراً إلى أن الاقتراح ليس مقدماً من الحكومة الألمانية.

وأضاف: إن السلطات اللبنانية لا يمكنها إعادة الثقة وجذب الدعم من المستثمرين إلا من خلال تنفيذ إصلاحات فعّالة.

وأسفر انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي عن مقتل 200 شخص، وإصابة الآلاف، ودمر أحياء بكاملها في العاصمة اللبنانية، وأغرق البلاد في أسوأ أزماتها السياسية والاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

ووفقاً لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا: إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل اقتراحاً وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله، وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة، وإعادة بناء المنشآت.

وقال متحدث باسم البنك: إن البنك على علم بالمقترح الذي قدمه ميناء هامبورج وفريقه الاستشاري لإعادة بناء مرفأ بيروت والمناطق المحيطة به.

وأضاف: «لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي عرض تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، وأي تمويل من البنك سيخضع لمتطلبات الفحص الفني وسيتبع إجراءات البنك المعتادة في مثل هذه العمليات».

وذكر أن التمويل يجب أيضاً أن يمتثل لإرشادات التوريد الخاصة بالبنك والمعايير البيئية والاجتماعية.

وقال «البنك يقف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب اللبناني وجهود إعادة الإعمار كجزء من فريق أوروبا، بجانب شركائه، والمجتمع الدولي، وجميع الأطراف المعنية».

وقدر أحد المصدرين أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.

وإضافة إلى المرفأ ذاته، سيتطرق الاقتراح الألماني لفكرة إعادة تطوير منطقة محيطة به تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع في مشروع قال عنه المصدران الدبلوماسيان: إنه سيتشابه مع إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب.

ومثل خطة ما بعد الحرب، يشمل الاقتراح تأسيس شركة مدرجة في البورصة مماثلة للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت «سوليدير»، التي كان أسسها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في التسعينيات، ولا تزال مدرجة في البورصة اللبنانية.

وقدر المصدران تكلفة المشروع تتراوح بين خمسة و15 مليار دولار، وقالا: إنه قد يخلق ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.