مقتل 3 إرهابيين ورضيعة في تونس

ابوظبي - سيف اليزيد - ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على ثلاثة إرهابيين من بينهم امرأة فجرت نفسها بحزام ناسف، وهي تحمل رضيعها في جبال محافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت الداخلية في بيان إن «قوات مختصة للحرس الوطني ووحدات من الجيش الوطني قامت بعملية استباقية في جبل المغيلة تم خلالها القضاء على الإرهابي حمدي ذويب التابع للتنظيم الإرهابي أجناد الخلافة وحجز سلاح من نوع شطاير».

ويعتبر «ذويب» من العناصر القيادية في تنظيم «أجناد الخلافة» التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية، وفقاً للداخلية.

كذلك تمكنت قوات الحرس في جبل السلوم بـمحافظة القصرين، بعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، من القضاء على عنصر إرهابي برفقة بزوجته الحاملة لجنسية أجنبية.

وقامت المرأة بتفجير نفسها باستعمال حزام ناسف أسفر عن مقتلها وابنتها الرضيعة، فيما بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة. وتخوض القوات العسكرية التونسية منذ 2012 حملات تعقب جماعات مسلحة تنتمي الى خلايا تابعة لتنظيم «القاعدة» وكذلك لتنظيم «داعش».

ومطلع فبراير قُتل 4 جنود تونسيين في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال المغيلة القريبة من جبال السلوم، خلال عملية تمشيط، وتبنى تنظيم «داعش» العملية.