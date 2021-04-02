حفتر: لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أن قوات الجيش ستظل دائماً على مبادئها الوطنية الثابتة، وعلى رأسها تقديس أرواح ودماء الشهداء والجرحى، وأضاف: «لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في ليبيا، فوجود مؤسسة الجيش نابع من هدف المحافظة على سيادة وأمن الدولة وهيبتها».

وأوضح حفتر في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن فتح الطريق الساحلي مهم جداً، ويجب الإسراع فيه قبل شهر رمضان، ليتمكن المواطن الليبي من التنقل وتسهُل الحركة التجارية.

ودعا قائد الجيش الليبي الحكومة إلى ضرورة الإسراع بتقديم الخدمات الضرورية والاستعجال في توفير لقاح فعّال ضد وباء «كورونا»، وإعداد آلية عمل عاجلة تنبثق عن ملتقى الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، باعتبارها الأولوية القصوى وأهم استحقاق وطني يتطلب الشروع فيه فوراً، لأن ليبيا لكل الليبيين.

ودعا كل أبناء الشعب الليبي للتظاهر في الميادين والشوارع للمطالبة بإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لأن دخولها جاء نتيجة استقواء بعض أبناء ليبيا بالخارج ضد بني جلدتهم، مبينًا أن خروجها سيمهد الطريق لبناء جسور السلام والود والتصالح.

وشدد قائد الجيش الليبي على وجوب الوقوف بقوة ضد الأعمال الخارجة عن القانون، من خطف وقتل واعتداء على الحرمات، مع مطالبة كل القبائل برفع الغطاء الاجتماعي عن كل من قام أو يقوم بعمل جنائي أو يساعد أفراداً أو مجموعات إرهابية في زعزعة أمن المناطق والمدن في جميع ربوع ليبيا.

ونبه حفتر إلى الفترة الحالية تشهد زيادة في الأكاذيب والشائعات وبث الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يحتاج إلى اليقظة التامة من الشعب لتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وصولاً إلى الانتخابات في موعدها نهاية 2021، مؤكداً أن هذا الاستحقاق ضرورة حتمية، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة له كافة.

ودعا حفتر البعثة الأممية والمجتمع الدولي للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار في تونس وجنيف، وهو ما يحتم على حكومة الوحدة الوطنية وضع آلية لتنظيم القنوات الإعلامية، ونبذ خطاب الكراهية والفتن، من خلال إيقاف القنوات المحرضة على قتل الليبيين والعاملة ضد مؤسسات الأمن.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إنجاز المصالحة والتجهيز للانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية.

وأوضح المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، أن السلطة التنفيذية الجديدة تقوم بعمل صعب لن تظهر نتائجه بسرعة، مؤكداً تطلع الشعب الليبي لحل المشكلات التي تواجهه، وهو يثق في أي مسؤول يعرف قيمة ليبيا، ويعمل على إخراجها من المرحلة الراهنة.

إلى ذلك، قال جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب الليبي: إنه يتابع دعوات التظاهر أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، من أجل نيل التعويضات وصيانة مدينة تاورغاء مما لحقها من دمار وخراب.

ولفت البرلماني الليبي، في بيان مقتضب، إلى أن عملية إعادة الإعمار ستكون من أولويات حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي بمجرد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب الليبي، علماً بأن جميع المطالبات والمكاتبات الإدارية والفنية بخصوص الحقوق المذكورة جاهزة وفي طور التسليم لجهات الاختصاص.

وعلى صعيد آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس للاجتماع نهاية الأسبوع المقبل، لبحث آخر التطورات الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا، حسبما أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي سلوى الدغيلي.