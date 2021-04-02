ميليشيات الحوثي تفض بالقوة اعتصاماً للاجئين أفارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

فضت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالقوة اعتصاماً للاجئين أفارقة أمام مفوضية اللاجئين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الميليشيات الحوثية استخدمت الرصاص الحي بعد تطويق الاعتصام، مما نتج عنه وفاة شخصين على الأرجح، واعتقال 220 إثيوبياً و55 امرأة، و45 صومالياً، تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن الهجوم بدأ في صباح أمس، عند الساعة السادسة بتوقيت صنعاء، وبعد القبض عليهم تم أخذ هواتفهم لمنع تواصلهم مع أي جهات خارجية. وأكدت المصادر، أن ميليشيات الحوثي هددت اللاجئين الأفارقة المعتصمين في صنعاء، قبل يومين، باستخدام القوة إذا لم ينهوا الاعتصام، وذلك بعد أسابيع من المجزرة المروعة التي ارتكبتها بحقهم في 7 مارس الماضي، وراح ضحيتها المئات.