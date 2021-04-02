إصابة ضابطين في عملية دهس قرب مبنى الكونغرس الأمريكي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الشرطة الأميركية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن اليوم، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة اعتقل سائقها.



وقالت شرطة الكابيتول على تويتر "مشتبه به محتجز، كلا الضابطين مصابان، نُقل الثلاثة إلى المستشفى".



ونقلت وكالة "رويترز" (Reuters) عن شاهد عيان قوله إن الشوارع المحيطة بمبنى الكونغرس وأبنية تابعة له أغلقت، مضيفا أن الشرطة انتشرت بكثافة في المنطقة اليوم الجمعة بسبب تهديد أمني.



كما نقلت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي عقب حادثة الكونغرس.

المصدر: الجزيرة