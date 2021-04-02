إدارة بايدن تلغي عقوبات فرضها ترامب على مسؤولين في “الجنائية الدولية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 10:29 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 10:39 مساءً

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل، لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا “من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات”.

وكانت صحيفة “فورين بوليسي” أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لإلغاء العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن العلاقات بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية شهدت توترات بسبب عزم المحكمة على التحقيق في جرائم حرب محتملة في أفغانستان والأراضي الفلسطينية.

ووقع ترامب في يونيو 2020 أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على أي مسؤول في المحكمة يتولى التحقيقات المذكورة.