وزارة الصحة تجتمع مع الممرضين المحتجين وهذه مخرجات الاجتماع

جدة - عبدالحي حسين - عقب احتجاجهم الأخير في العاصمة الرباط، قبل أسبوع، دعت وزارة الصحة، الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للجلوس على طاولة الحوار، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، اليوم الجمعة.

وتمخض الاجتماع بالاتفاق، على برمجة لقاء عمل يوم الأربعاء 7 أبريل 2021 على الساعة 12 زوالا، لصياغة مقتضيات مرسوم تعديلي للمرسوم 535-17-2 خاص بالممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، على ضوء مخرجات اجتماع 12 نونبر 2020، وذلك بحسب ما كشف عنه، عادل عوين، عضو التنسيقية الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين، لـ”اليوم24″.

وأوضح المتحدث نفسه، أن الاجتماع السالف الذكر، تمخض أيضا، بالاتفاق على برمجة اجتماع من أجل مناقشة مستجدات الملفات الأخرى، مثل ملف التعويض عن الأخطار المهنية، بالإضافة إلى ملف مراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان؛ فضلا عن ملف المساعدين الطبيين (الملحقين العلميين)

وكانت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، أعلنت عن تعليق احتجاجاتها المقرّرة، وذلك إثر دعوة وزارة الصحة للفرقاء الاجتماعيين إلى جولة جديدة من الحوار، يوم الجمعة 2 أبريل المقبل.

وأشارت التنسيقية في بلاغ لها، إلى أن هذا القرار يأتي “كبادرة حسن النية، من أجل إفساح المجال لطرفي الحوار للتفاوض والوصول إلى توافق حول حلول مرضية ومنصفة لجميع المتضررين من الحيف الذي لحقهم جراء تراكم الإقصاءات الناتجة عن مراجعة النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017، ومرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005″، بالإضافة إلى ما تعتبره “الحرمان من فرص الترقي لعدة سنوات خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي”.

