الوداد يكثف من تحضيراته استعدادا لمواجهة كايزر شيفس الجنوب إفريقي

جدة - عبدالحي حسين -

يواصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، تحضيراته استعدادا لمواجهة كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكثف الوداد من استعداداته، بعدما اكتفى بتدريبات داخل مقر إقامته بعد وصوله إلى جوهانسبورغ الأربعاء الماضي، قبل أن ينتقل إلى الملعب الذي خصصه الفريق الجنوب إفريقي له للتداريب.

وخاض الوداد آخر حصة تدريبية له على ملعب سوكر سيتي، الذي يحتضن لقاء السبت، بغية التأقلم مع أرضية الملعب.

ووصلت بعثة الوداد إلى جنوب إفريقيا الأربعاء الماضي، بعدما شدت الرحال من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح الثلاثاء 30 مارس، مرورا بمطار قطر الدولي “الدوحة”، ووصولا إلى مطار جوهانسبرغ الدولي.

وضمت القائمة 20 لاعبا، يتقدمهم الوافد الجديد منصف أشراشم؛ فيما لم يلتحق مع الفريق، كل من الحارس التكناوتي، والمهاجم أيوب الكعبي، والليبي مؤيد اللافي، إذ جاء استبعاد هؤلاء من اللائحة؛ كون الفريق ضمن تأهله للدور الموالي، إلى جانب غياب المدرب فوزي البنزرتي الذي فضل البقاء في المغرب، بعد إسناده مهمة قيادة الفريق لمساعده بنشريفة.

وفيما يلي القائمة كاملة:

يانيس حنين – عيسى السيودي – أمين فرحان – الشيخ كومارا – محمد رحيم – بدر كدارين – زكرياء الكياني- أيوب بن الشاوي- حمزة بنعلال – حمزة أسرير- أيوب المودن- سفيان كركاش- أنس سرغات – عبد الرحيم الرايس – رضا رحيم – بلال الزياني- منصف أشراشم – بديع أووك- بابا توندي- زهير المترجي.

جدير بالذكر، أن الوداد الرياضي سيواجه نظيره كايزر شيفس الجنوب إفريقي، يوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.