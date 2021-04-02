الجيش الملكي يفوز على اتحاد طنجة ويرتقي إلى المركز الثالث

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم من الفوز على نظيره اتحاد طنجة بهدفين لهدف في المباراة، التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب طنجة، اليوم الجمعة، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية في قسمها الأول.

وسجل للجيش الملكي كل من أبو بكر تونغارا في الدقيقة 31، وعبد الإله عميمي في حدود الأربعين، بينما تكفل إكسيل مايي بتقليص الفارق لاتحاد طنجة، في العشر دقائق الأخيرة من المباراة.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 16 نقطة في الرتبة الثالثة، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند النقطة 13 في المركز الخامس.