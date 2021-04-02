أوغلو يشن هجوماً حادًا على أردوغان وسياساته

محمد الفلاح - الجمعة 2 أبريل 2021

هجوم جديد يشنه زعيم المعارضة التركية على نظام دفعت سياساته نحو أزمات مزمنة، مقدما الانتخابات المبكرة وصفة لتفادي الفوضى.



كمال قليجدار أوغلو هاجم الوزراء الأتراك، معتبرا أنهم مجرد أدوات لتنفيذ تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لمحطة "خلق تي" التلفزيوينة المعارضة.

وقال قليجدار أوغلو إن "وزارء الحكومة ليسوا سوى منفذين لتعليمات أردوغان، وغالبًا يبدأون حديثهم بجملتهم المعتادة: بناءً على تعليمات رئيس جمهوريتنا".

وأضاف أن "أي وزير يعارض التعليمات يكون مصيره الإقالة في اليوم التالي، ولذلك فإن الحكومة الحالية هي حكومة الرجل الواحد، وهناك شخص واحد يقرر ويصدر الأوامر ولا يوجد شيء اسمه استشارة، ولم تتبق فكرة إعطاء الوظيفة لمن يستحقها".

وأوضح قليجدار أوغلو أن "الظروف الحالية ستؤدي حتمًا إلى انتخابات مبكرة بعد أن فقدت الليرة قدرًا كبيرًا من قيمتها، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وأتوقع أن تجرى الانتخابات خريف هذا العام".

واستطرد قائلا: "وإذا عاند النظام ولم يتجه لانتخابات مبكرة، فإن الأوضاع المعيشية للمواطنين والبلاد بشكل عام ستكون في غاية السوء، فهل الدول تدار بهذا الشكل؟".

وتأتي تصريحات المعارض في وقت أكد فيه عبدالقادر سَلْفي، الكاتب الصحفي بجريدة "حرييت"، الموالية للنظام التركي الحاكم، أن الرئيس التركي سيعلن عن تغييرات وزارية في حكومته قريبا.