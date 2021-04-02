انهيار شعبية أردوغان بسبب سياساته الفاشلة

محمد الفلاح - الجمعة 2 أبريل 2021

كشف استطلاع جديد للرأي عن استمرار تراجع نسبة شعبية حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، والرئيس رجب طيب أردوغان.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوجو" المعارضة، فقد كشف مركز "يون أيْلَم" للدراسات الاجتماعية عن نتائج استطلاع للرأي أجراه في يناير/كانون ثان الماضي حول الانتخابات الرئاسية والبرلمان.

ووجه الاستطلاع سؤالًا للمشاركين فيه حول الحزب والمرشح الرئاسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.

ووفق النتائج فقد حصل حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة أردوغان، على تأييد 30% من الناخبين، مقابل حصول حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بزعامة كمال قليجدار أوغلو على تأييد 20.4%.

وحصل حزب "الخير" على 8.8%، والشعوب الديمقراطي الكردي على 8.1%، والحركة القومية حليف العدالة والتنمية، على 7.9%، والديمقراطية والتقدم، بزعامة علي باباجان، على 1.1%.

أما نسبة المشاركين بالاستطلاع ممن لم يحددوا موقفهم الانتخابي فقد بلغت نحو 13.1%، تكونت غالبيتهم من الناخبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية.