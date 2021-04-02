شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير استخباري يمني: الحوثي وفّر الملاذ الآمن لـ "القاعدة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال تقرير استخباري يمني إن المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية تعد ملاذاً آمناً لقيادات من تنظيم القاعدة والكثير من عناصرها المهمة وتوفر المأوى لهم ولأسرهم.

وأوضح التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، أن منطقة مثلث محافظات (صنعاء - إب - ذمار) الخاضعة جميعها لسيطرة الميليشيا تعد من أهم المناطق التي تتلقى فيها عناصر القاعدة وأسرهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيا المدعومة من إيران توفر ملاذاً أمناً للعناصر الإرهابية من تنظيمي داعش والقاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لاستهداف أمن ووحدة اليمن ومحيطه العربي والإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).