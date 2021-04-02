شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: مقتل شرطي ومشتبه به في هجوم عند مبنى الكونجرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) إن سائقا اندفع بسيارته صوب أفرادها اليوم الجمعة مما تسبب في مقتل شرطي وإصابة آخر وأدى لرفع درجة التأهب في محيط مجمع يضم الكابيتول وبنايات تابعة للكونجرس.

وقالت يوجاناندا بيتمان القائمة بأعمال قائد شرطة الكابيتول في مؤتمر صحفي إن المشتبه به قاد المركبة بغرض دهس الضباط ثم ترجل واندفع نحوهم ملوحا بسكين في يده.

وأضافت أن الشرطة ردت بإطلاق النار على المشتبه به مما أدى لمقتله مشيرة إلى أن أحد الضباط قتل أيضا بينما أصيب آخر.

وقال روبرت كونتي القائم بأعمال قائد شرطة العاصمة "لا يبدو الأمر مرتبطا بالإرهاب لكن بالتأكيد سنواصل التحقيق".

وذكرت الشرطة أنها لا تملك معلومات عن دوافع المهاجم كما أنها لم تحدد بعد هويته.

وأغلقت الشرطة كل الطرق المؤدية للمجمع الذي يضم مبنى الكابيتول.

ولم يكن أعضاء الكونجرس في واشنطن اليوم الجمعة لأن مجلسي النواب والشيوخ في عطلة بمناسبة عيد الفصح.

كما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا خارج واشنطن، إذ وصل إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند في وقت سابق اليوم الجمعة.