قانوني: قرار حل البرلمان قبل أيام من الانتخابات يعتبر 'تعسفياً'

وقال العبادي لـ الخليج 365، إن "قرار حل مجلس النواب يوم 5 / 10 / 2021 قرار تعسفي ويلحق ضرر بالمرشحين ( الجدد ) ويخالف حق تكافؤ الفرص لجميع العراقيين الوارد في المادة ( 16 ) من الدستور ويقلل من فرص فوزهم بالانتخابات القادمة لصعوبة المنافسة اثناء فترة الدعاية الانتخابية".وأضاف، أن "الدستور في المادة ( 56 ) في البند ثانيا اعطى مدة ( 45 ) يوماً لغرض اجراء الانتخابات تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الدورة الانتخابية السابقة ، وهذا التوقيت ليس اعتباطاً وانما جاء لغرض تكافؤ الفرص بين المرشحين الجدد والنواب السابقين".

وبشأن آلية حل مجلس النواب، أشار إلى أن "الدستور تناولها في المادة ( 64 ) يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ، بناء على طلب من ثلث اعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، حيث يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماً، وبذلك المجلس تعسف باستخدام عبارة مدة اقصاها ( 60 ) يوماً وجعلها 5 ايام فقط".



وبين العبادي، أن "المتضرر الوحيد من هذا القرار هم المرشحين الجدد الذي لايملكون سلطة النائب المنافس وليس لهم جهة سياسية كبيرة تعدعمهم والقرار يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بالعملية الانتخابية".