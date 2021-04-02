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رئيس الجمهورية يعزي بوفاة القاضي 'محمد العريبي'

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بغداد - ياسين صفوان - عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، بوفاة القاضي محمد العريبي إثر مضاعفات فيروس .
وقال صالح في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ببالغ الحزن تلقینا نبأ وفاة القاضي محمد العريبي بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلّطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "إذ نعزّي عائلة الفقيد والأوساط القضائية والقانونية، نسأل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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