شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يحصل على 68صوتا بانتخابات الصحفيين بالإسكندرية ورفعت رشاد37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية، وأسفرت عملية الفرز على مقعد نقيب الصحفيين، تقدم ضياء رشوان بإجمالى 68 صوتا، ورفعت رشاد 37 صوتاً، وكارم يحيى 6 أصوات.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن أن من أدلوا بأصواتهم 113 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 111 صوتا، و2 صوت باطل.

وكان قد بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بالإسكندرية في انتخابات نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، بمقر النقابة محطة الرمل، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة.

وشهدت انتخابات نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، إقبال متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، ومن المقرر أن يختار نقيب و6 أعضاء الجمعية.

واتخذ مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، برئاسة فكري عبد السلام، كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها النقابة العامة الصحفيين، التي تهدف إلى الحرص على صحة وسلامة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وقامت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بتعليق كشوف المشتغلين بالإسكندرية، ولوحات استرشادية بشأن مقر التسجيل والتصويت.

وتجري الانتخابات على مقعد النقيب والذي يشغله حاليا ضياء رشوان، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتي تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين مارس 2021.