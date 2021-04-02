حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,33 ملايين مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و331 ألفا و 82 شخصا ضد “كوفيد-19” في المغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم، فيما أخذ 3 ملايين و840 ألفا و569 شخصا جرعتهم الثانية.

وحملة التلقيح انطلقت، قبل نحو عشرة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، إذ كانت قد بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية، والمسنين، على أن تعمم لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.