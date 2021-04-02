“إم بي سي 5” تعرض دراما مغربية جديدة

جدة - عبدالحي حسين - قبل أيام من حلول شهر رمضان، أعلنت قناة “إم بي سي 5” عن انطلاق عرض الأعمال الجديدة، والبداية مع مسلسل “ولاد المرسى” الجديد.

المسلسل الدرامي الجديد، يجمع أمين الناجي، ونادية آيت، وعزيز داداس، وسهام أسيف، وماجدولين الإدريسي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، وعبد النبي البنيوي.

وأشرف على العمل المخرج مراد الخودي؛ فيما كتب السيناريو كل من عدنان موهجة ويحيي فندي؛ أما أحداثه فتدور حول قصة خلاف بين عائلتين ثريتين تتصارعان على تزعم أساطيل الصيد البحري في أعالي البحار.

ويبدأ عرض المسلسل الجديد على MBC5 بداية من الإثنين المقبل في تمام الثامنة مساء، بعد 24 ساعة من عرضه على “شاهد VIP” -المتابعة لمجموعة MBC”.

مخرج العمل يقول عنه: “يرتكز على مجموعة من التيمات أهمها تيمة الحب العنيف من خلال قصة بسمة والمهدي الشائكة، وتيمة الحرمان من الإنجاب من خلال حكاية الزوجين اللذين يقرران الحصول على طفل بأي طريقة ولو كانت بالسرقة”.

وأوضح أن المسلسل يسلط الضوء على رجال ونساء البحر وحياتهم اليومية في قصص متشابكة خيوطها، مضيفا أن العمل قائم على البطولة الجماعية، ويجمع نخبة من كبار النجوم في المغرب.