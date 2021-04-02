برلمان “البيجيدي”.. دورة استثنائية بدون جلسة افتتاحية

جدة - عبدالحي حسين - قرر حزب العدالة والتنمية، أن تكون الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني المقرر انطلاقها صباح غد السبت، بدون جلسة افتتاحية.

وقالت مصادر حزبية، إن مكتب المجلس قرر أن تنطلق أشغال الدورة غدا السبت مباشرة بالتداول في جدول الأعمال، دون كلمة افتتاحية للأمين العام، وكلمة رئيس المجلس، كما كان معمولا به، بحجة أن هذه الدورة هي دورة تقنية، للمصادقة على مساطر الترشيح للانتخابات المقبلة.

وخصص الحزب هذه الدورة، لمناقشة مسطرة الترشيح للانتخابات، وإدخال تعديلات عليها، كانت قد بدأت مناقشتها في لجنة الأنظمة والمساطر ليلة أمس.

وتشير مصادر إلى أن نقاش مساطر الترشيح كان الحزب يستعد لإدراجه في الدورة السابقة من مجلسه؛ إلا أنه أجله بسبب موقفه من القاسم الانتخابي وتوجهه نحو المحكمة الدستورية وطرح خيار مقاطعة الانتخابات، إلا أن تخصيصه لدورة استثنائية للحسم في تعديلات مساطر الترشيح، يوحي بحسم قيادة الحزب واتخاذها لقرار المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وكان إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني، قد وجه إخبارا لأعضاء المجلس، لإخبارهم بانعقاد دورة استثنائية لبرلمان الحزب، يوم السبت 03 أبريل 2021، في الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30).

المجلس الوطني للحزب، الذي سيجتمع، بعد أسبوعين فقط من آخر اجتماع له، ينتظر أن يتداول، ويصادق على مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان، والجماعات الترابية، والغرف المهنية.