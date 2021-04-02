الدميعي يقود الكوكب إلى تحقيق الفوز في أولى مباريات إياب البطولة الاحترافية

جدة - عبدالحي حسين - تمكن فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، من تحقيق الفوز على نظيره شباب أطلس خنيفرة، بثلاثية نظيفة، في المباراة، التي جمعتهما في الملعب الكبير لمراكش اليوم الجمعة، برسم الجولة 16 أولى مباريات إياب البطولة الاحترافية في قسمها الثاني.

وسجل للكوكب المراكشي كل من اللاعب يوسف مهري في مناسبتين، عند الدقيقة 15و76، فيما تكفل حمزة المالكي بإضافة الهدف الثالث في حدود الدقيقة الثمانين، وبذلك حقق الدميعي أول فوز له رسمي مع الفريق، بعدما قاده إلى لفوز وديا في مبارتين أمام كل من النادي القنيطري، وحسنية أكادير.

ورفع الكوكب رصيده إلى 16 نقطة في المركز 13، فيما تجمد رصيد شباب أطلس خنيفرة عند 15 نقطة في الرتبة 14.