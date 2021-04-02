السنغال تفتتح قنصلية عامة لها في الداخلة الاثنين المقبل

جدة - عبدالحي حسين - يواصل المغرب تعزيز مكاسبه السياسية في دعم ملف الوحدة الترابية للمملكة من خلال ما بات يعرف بـ”دبلوماسية القنصليات”، إذ يرتقب أن تفتتح جمهورية السنغال، الاثنين المقبل، قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة.

ووفق معطيات حصل عليها “اليوم 24″، فإن افتتاح القنصلية العامة للسنغال في مدينة الداخلة، جوهرة الصحراء المغربية، سيتم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السنغالي، أمادو باه.

وتعد قنصلية السنغال العاشرة من نوعها في مدينة الداخلة، والتي ستعزز التمثيليات الدبلوماسية في المدينة، بعدما احتضنت في وقت سابق قنصليات كل من بوركينافاسو، وهايتي، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.

وبافتتاح القنصلية العامة للسنغال في الداخلية، سيرتفع إجمالي القنصليات، التي افتتحت في مدن الصحراء المغربية إلى 21 دولة إفريقية، وعربية، وكذا جزر الكاريبي، وتتوزع بين 11 قنصلية بالعيون، و10 بالداخلة، وهو الأمر الذي يمثل دعما واضحا من هذه الدول لمغربية الصحراء.