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النجم العالمي نيمار يتابع يوميات فنانة مغربية-صورة

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محمد بوملي 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - يملك نجم كرة القدم البرازيلي، ، عددا هائلا من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، يصل إلى 148 مليون شخص، في حين يتابع هو 1471 حسابا فقط، بينهم حساب فنانة مغربية.

وتابع نجم فريق باريس سان جيرمان، حساب الفنانة الشابة كوثر با محمد، الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام والبالغ عدد متابعي حسابها 4 ملايين متابع.

كوثر بامحمد، الشابة التي تجمع بين الدراسة واحتراف الكوميديا، أصبحت من بين الفتيات المغربيات الأكثر شهرة على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وكانت من بين أعضاء فرقة “هيموراجي” الكوميدية، قبل أن تنسحب وتخوض تجربة تدوين يومياتها على “يوتوب”.

وكوثر معروفة بلقب “عشيرة باباها”؛ وذلك لعلاقتها المميزة والمقربة من والدها الذي يظهر معها في مقاطع “الفيديو”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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