النجم العالمي نيمار يتابع يوميات فنانة مغربية-صورة

جدة - عبدالحي حسين - يملك نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار، عددا هائلا من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي أنسنغرام، يصل إلى 148 مليون شخص، في حين يتابع هو 1471 حسابا فقط، بينهم حساب فنانة مغربية.

وتابع نجم فريق باريس سان جيرمان، حساب الفنانة الشابة كوثر با محمد، الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام والبالغ عدد متابعي حسابها 4 ملايين متابع.

كوثر بامحمد، الشابة التي تجمع بين الدراسة واحتراف الكوميديا، أصبحت من بين الفتيات المغربيات الأكثر شهرة على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وكانت من بين أعضاء فرقة “هيموراجي” الكوميدية، قبل أن تنسحب وتخوض تجربة تدوين يومياتها على “يوتوب”.

وكوثر معروفة بلقب “عشيرة باباها”؛ وذلك لعلاقتها المميزة والمقربة من والدها الذي يظهر معها في مقاطع “الفيديو”.