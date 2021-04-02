شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن في روسيا يشيد بمبادرة المملكة لإنهاء أزمة بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد سفير اليمن لدى روسيا الدكتور أحمد سالم الوحيشي، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في بلاده وتحقيق السلام.

وأكد السفير في مؤتمر صحفي بمقر وكالة أنباء روسيا (ريا نوفستي)، حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام العادل والشامل والدائم المرتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.

واستعرض السفير الوحيشي في المؤتمر الصحفي مجمل القضايا والأوضاع على الساحة اليمنية والمحيطة بها، متطرقاً إلى المآسي الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واختطافها مؤسسات الدولة وتهديداتها المتواصلة لأمن الملاحة البحرية والبيئية في المنطقة وكذا الاعتداءات العسكرية المتكررة على محافظات مأرب والجوف وتعز والبيضاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأقامت سفارة الجمهورية اليمنية في موسكو معرضاً للصور بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب ومسؤولين روس من المؤسسات المختلفة ووسائل الإعلام العربية والروسية والأجنبية، وكشف الصور عن حجم الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني وتجنيد الأطفال وعملية الاختطاف والتعذيب التي طالت المئات من المدنيين.