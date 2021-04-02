شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في جولة جديدة لمفاوضات سد النهضة في كينشاسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في جولة مفاوضات حول سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيويبا "بالعاصمة الكونغولية كينشاسا تلبية لدعوة وجهتها الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم - أن حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية يأتي انطلاقاً من موقفها الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث.