شكرا لقرائتكم خبر عن علماء ألمان : إغلاق جديد بسبب كورونا لا مفر منه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن أن إغلاقا آخر بسبب جائحة كورونا أمر لا مفر منه.

وقال دروستن لمجلة شبيجل: "لن نستطيع التحايل على إغلاق حقيقي".

وأضاف دروستن أنه قد لوحظ في كل من باريس ولندن أن الإغلاق الجزئي ضد السلالة الأكثر عدوانية من الفيروس لم يكن فعالا.

وأوضح دروستن بالقول: "استمر معدل الإصابة هناك في الارتفاع، وكذلك عدد حالات الإصابات الخطيرة والمميتة غالبا في كثير من الأحيان".

وذكر دروستن أن الفرصة ما تزال قائمة لتجنب مثل هذا التطور داخل المدن الألمانية الكبرى.

وقال دروستن: "يتطلب هذا في الوقت الراهن عملا سياسيا ودعما من أكبر عدد ممكن من المؤيدين لهذا الإجراء".