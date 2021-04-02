شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تعرض تفريغ "صافر" لصالح مرتبات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - وزير الإعلام اليمني: نجدد تحذير العالم من مخاطر "صافر"

- مخاطر كارثية لاستمرار المليشيا التلاعب في الملف واستخدامه للابتزاز السياسي

- ندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، أن بلاده تنبه من المخاطر الكارثية لاستمرار مليشيا الحوثي الارهابية التلاعب في الملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي، واستعداد الحكومة اليمنية للموافقة على تفريغ الناقلة وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، لتلافي وقوع الكارثة.

وحذر وزير الإعلام اليمني ، المجتمع الدولي من مخاطر تسرب أو غرق او انفجار ناقلة النفط "صافر" الرأسية قبالة مدينة الحديدة وانعكاساتها الخطيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الاحمر وباب المندب،والتي ستفوق باضعاف النتائج المترتبة على حادثة جنوح سفينة ايفرغيفن وانسداد المجرى الملاحي بقناة السويس

ودعا "الإرياني" المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة، وممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف والسماح للفريق الاممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ أو قطر الناقلة التي باتت تمثل تهديد جدي لحركة الملاحة الدولية.