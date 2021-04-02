شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: اقتربنا من إتمام عبور كل السفن المتأخرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة إنها اقتربت من إتمام عبور كل السفن المتأخرة التي تعطلت عندما سدت سفينة حاويات عملاقة المجرى الملاحي.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لقناة تلفزيون محلية إن 61 سفينة ما زالت تنتظر العبور حاليا انخفاضا من 422 سفينة كانت قد تكدست في انتظار عودة الملاحة وقت تعويم سفينة الحاويات إيفر جيفن يوم الاثنين.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان أن نحو 80 سفينة عبرت المجرى الملاحي اليوم الجمعة في الاتجاهين بما شمل حاملة طائرات أمريكية وناقلة للغاز الطبيعي المسال وناقلة للنفط.