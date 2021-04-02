شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تغرم "تويتر" 117 ألف دولار بسبب " نافالني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت روسيا ثلاث غرامات اليوم الجمعة ، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بلغ مجموعها 9ر8 مليون روبل نحو 117 ألف دولار، لرفض الموقع، بحسب السلطات الروسية ، إزالة محتوى شجع القاصرين على المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وكالة أنباء انترفاكس الروسية.

وقالت انترفاكس إنه أمام تويتر 60 يوما وفقا لما قضت به إحدى محاكم العاصمة الروسية موسكو اليوم الجمعة.

ووفقا للوكالة، فإنه من المقرر أيضا أن تصدر المحكمة في وقت لاحق حكما بشأن اتهامات مماثلة ضد موقع فيسبوك وجهتها الهيئة الروسية للرقابة على الإنترنت "روسكومنادزور" .

وكانت روسكومنادزور قد أعلنت بالفعل عن غرامات مماثلة ضد شبكات التواصل الاجتماعي في مطلع العام الجاري.