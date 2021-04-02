شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. عملية قلب مفتوح لمريض رغم اندلاع حريق بالمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اليوم – وكالات

رفض أطباء روس الخروج من مستشفى يرجع للعهد القيصري اندلع فيه حريق اليوم الجمعة وقرروا استكمال عملية قلب مفتوح كانوا يجرونها عندما شب حريق في سطح المستشفى.

وقال رجال الإطفاء الذين أخمدوا الحريق في مدينة بلاجوفيتشنسك في أقصى شرق البلاد بعد أكثر من ساعتين إنهم استعملوا مراوح لمنع دخول الدخان إلى غرفة العمليات وحافظوا على استمرار الكهرباء فيها من خلال مصدر للطاقة.

وقالت وزارة الطوارئ إن طاقما مكونا من ثمانية أطباء وممرضين استكملوا العملية في ساعتين ثم نقلوا المريض إلى مكان آخر.

ونقلت قناة (آر.إي.إن) التلفزيونية عن الطبيب فالنتين فيلاتوف قوله "لم يكن أمامنا خيار غير ذلك. كان علينا إنقاذ المريض. فعلنا كل شيء على أعلى مستوى". وأضاف أن العملية كانت لتغيير شرايين.

وأعلنت وزارة الطوارئ إجلاء 128 فردا من المستشفى فور اندلاع الحريق. وقالت الوزارة "بني المستشفى قبل أكثر من قرن في عام 1907 وانتشرت النيران بسرعة في الأسقف الخشبية للسطح".