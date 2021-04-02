مباحثات أمريكية بحرينية حول اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت واشنطن، مع البحرين، الجمعة، اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال تدوينة عبر تويتر: "تحدثت هاتفيًا مع نظيري البحريني حول اتفاق السلام التاريخي بين بلاده وإسرائيل".

وأضاف أنه بحث، خلال الاتصال، الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيز الأمن الإقليمي.

وكانت الولايات المتحدة رحبت، في وقت سابق، بتشكيل البحرين بعثتها الدبلوماسية، وتعيينها أول سفير في إسرائيل.

يأتي ذلك غداة ترحيب أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالخطوة، واصفا إياها بأنها "تعزز السلام".

وقال جندلمان في تغريدة على "تويتر": "تعيين السفير الجديد للبحرين يشكل خطوة مهمة في دفع العلاقات بين البلدين قدما في جميع المجالات".

وأضاف أن "العلاقات الإسرائيلية البحرينية تتقدم وتتعزز وتخدم الشعبين".

وكانت البحرين أعلنت تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن القرار جاء تنفيذا لقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفقاً لمرسوم يحمل رقم (43) لسنة 2021.

ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا وفتحت الباب واسعا أمام العديد من الدول العربية، للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.