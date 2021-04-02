برلماني تركي أسقطت عضويته يستغيث من حصار الشرطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي أسقط البرلمان عضويته، أن الشرطة تنتظره أمام بيته لاعتقاله وإيداعه السجن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الجمعة، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، الكردي المعارض في تركيا، بعد أن أسقط البرلمان عضويته في وقت سابق الشهر الماضي.

وأشار جرجرلي أوغلو في تغريدته إلى وجود 4 سيارات تابعة للشرطة التركية تنتظر أمام منزله، مشيرًا إلى عدم دخولهم منزله بعد.





وفي 17 مارس/آذار الماضي، أسقط البرلمان التركي عضوية جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك على خلفية حكم نهائي صادر بحقه ينص على سجنه عامين و6 أشهر؛ إثر إدانته بمزاعم "الدعاية لتنظيم إرهابي".

وعقب صدور القرار اعتصم جرجرلي أوغلو في مقر البرلمان، قبل أن تقتحم الشرطة التركية البرلمان بعد 4 أيام من مواصلة اعتصامه، وتقوم باعتقاله واقتياده لمديرية الأمن، ثم يتم الإفراج عنه لاحقًا على ذمة التحقيقات.

والثلاثاء من الأسبوع الماضي، تقدم جرجرلي أوغلو بالالتماس إلى "الدستورية" التركية للنظر في مدى مشروعية قرار إسقاط عضوية النائب المذكور، ورفع الحصانة عنه.

لتعلن المحكمة نفسها، الأربعاء الماضي، في قرار تم اتخاذه بإجماع آراء أعضائها، رفض النظر في الالتماس لعدم دخوله في دائرة اختصاصها، مشيرة إلى أن "القضية من اختصاص رئاسة مجلس النواب، وبهذا القرار يكون جرجرلي أوغلو قد أسقطت عضويته بالبرلمان".