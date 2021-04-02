إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن للاشتباه "بتهديد أمني خارجي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت شرطة (الكابيتول) اليوم الجمعة إنها أغلقت المجمع الذي يضم المبنى في العاصمة واشنطن بسبب "تهديد أمني خارجي" إثر اصطدام سيارة بالحاجز الشمالي للمجمع ما نجم عنه إصابة شرطيين.

وقالت الشرطة المخصصة لحفظ أمن مبنى (الكابيتول) الذي يضم المقر الرئيسي للسلطة التشريعية الأمريكية (الكونغرس) في الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي إنها "تستجيب حاليا لحادث صدم سيارة لاثنين من شرطة (الكابيتول)" والذي وقع عند الحاجز الشمالي للمبنى من جهة (جادة الدستور) أو (كونستيتيوشين آفينيو) في العاصمة واشنطن.

وأضافت أن الشخص المشتبه بتسببه بحادث الاصطدام "في عهدة الشرطة" كما أن الشرطيين اللذين أصيبا نقلا إلى المستشفى بالإضافة إلى المشتبه به.