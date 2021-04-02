لبنان: 60 وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن لبنان اليوم الجمعة تسجيل 60 حالة وفاة و2963 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إنه بتسجيل هذه الأرقام الجديدة يرتفع عدد حالات الاصابة بالفيروس التاجي إلى 474925 في حين يرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 6346 حالة.

وأشارت في المقابل الى ارتفاع عدد حالات الشفاء الى 377136 حالة فيما بلغ مجموع الفحوصات التي اجريت خلال ال 24 ساعة الماضية 21489 فحصا.

وتواصل وزارة الصحة اللبنانية حملة التطعيم في مراكز طبية توزعت على كل مناطق البلاد وبدأت بالطواقم الطبية والفئات العمرية الكبيرة على أن تشمل معظم المواطنين اللبنانيين في الفترات المقبلة.

وأعلن المجلس الاعلى للدفاع في لبنان عن تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حتى اخر شهر سبتمبر المقبل.

ويطبق لبنان "استراتيجية مواجهة فيروس كورونا" التي يعتمد فيها مراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق العام وقد بدأت المرحلة الرابعة والاخيرة في ال22 من الشهر الماضي وتمتد اسبوعين.