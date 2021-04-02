شكرا لقرائتكم خبر عن كمين يودي بحياة ستة أفراد شمالي بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أودى كمين نفذه مسلحون شمالي بوركينا فاسو بحياة ستة من أفراد ميليشيا مدنية موالية للحكومة، بحسب ما أكده مصدر عسكري، الجمعة.

ولقي الضحايا حتفهم مساء الخميس، قرب قرية دو، وهم أعضاء في منظمة «متطوعي الدفاع» وهي مجموعة من المقاتلين المدنيين تتلقى تمويلاً وتدريباً من الحكومة، لمساعدتها في احتواء تمرد عنيف في البلاد. ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم. وتنشط جماعات على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» في بوركينا فاسو. وأكد المصدر العسكري، أن خمسة من المتطوعين قُتلوا في كمين وهم يبحثون عن زميل لهم اختفى في اليوم السابق خلال اشتباك مع متشددين. وعثر على الرجل المفقود مقتولاً قرب الخمسة الآخرين.