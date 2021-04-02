شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد لنظيره الأوكراني دعم واشنطن سيادة بلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ ف ب»

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بدعم الولايات المتحدة «الثابت» لسيادة أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بيان للبيت الأبيض: «إن الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي في دونباس وشبه جزيرة القرم».

واتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا بحشد آلاف الجنود على الحدود بين البلدين وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.