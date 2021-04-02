شكرا لقرائتكم خبر عن موجة «كورونا» الثالثة تضغط على أوروبا في إجازة الفصح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

تبدأ أوروبا التي تشهد زيادة في انتشار الإصابات جراء الموجة الثالثة من فيروس «كوفيد-19» عطلة عيد فصح صعبة، بعد أن كثفت القيود المفروضة على التنقل والسفر، وأجلت فعاليات عدة، فيما لا يزال التطعيم فيها بطيئاً، مقارنة بالولايات المتحدة التي تقترب من تلقيح 100 مليون شخص.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، تباطؤ حملة التطعيم في أوروبا، ووصفته بأنه «غير مقبول». وقال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه: «حالياً الوضع الإقليمي هو الأكثر إثارة للقلق، مما شهدناه منذ عدة أشهر».

وفي مواجهة الموجة الثالثة من الوباء، كثفت أوروبا الإجراءات؛ لمحاولة الحد من انتشار الفيروس، لا سيما القيود المفروضة على التنقل والسفر. وقررت ألمانيا، تعزيز المراقبة على حدودها البرية «لمدة ثمانية إلى 14 يوماً القادمة». وفي فنلندا التي كانت تنوي فرض الحجر على جزء من سكانها، قررت الحكومة مراجعة قرارها، بعد تحفظات على شرعيته. وعلى النقيض، قررت بلغاريا تخفيف القيود قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية رغم تسجيل أحد أعلى معدلات الوفيات. وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة، تخصيص حوالي 400 مليون جنيه إسترليني لدعم إعادة فتح 2700 منظمة ثقافية تضررت من جراء الجائحة.

وفي فرنسا، يُخشى حدوث فوضى كبيرة في المحطات، فيما يسعى كثيرون للمغادرة للاحتفال بعيد الفصح، قبل حظر التنقل لمدة شهر، فيما ما زال من غير المؤكد أن تتمكن البلاد من بلوغ هدف إعادة فتح مرافق معينة بشكل تدريجي اعتباراً من منتصف مايو/ أيار المقبل.

وفي منطقة أوروبا التي تشمل وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية نحو 50 دولة بينها روسيا ودول عدة من آسيا الوسطى، تجاوز عدد الوفيات 24 ألفاً الأسبوع الماضي. وسجلت كازاخستان، الجمعة، أكبر عدد من الإصابات اليومية، منذ بداية الوباء. وبحسب الإحصاءات الأخيرة، يتلقى 0,31% من السكان في منطقة أوروبا / روسيا ودول آسيا الوسطى جرعة لقاح يومياً. وإذا كان هذا المعدل أعلى بمرتين تقريباً من مثيله في بقية العالم (0,18%)، فهو أقل بكثير من مثيله في منطقة الولايات المتحدة/ كندا (0,82%)، التي تتصدر العالم في هذا المجال.

وفي الولايات المتحدة، وعد الرئيس جو بايدن بأن 90% من البالغين سيكونون مؤهلين للحصول على اللقاح بحلول 19 إبريل/ نيسان الجاري، وحدد هدف إعطاء 200 مليون حقنة لقاح في البلاد، بعد مئة يوم من توليه منصبه.

وفي كندا، أعلنت مقاطعة أونتاريو تفعيل «مكابح الطوارئ» ابتداءً من السبت، ولمدة أربعة أسابيع على الأقل. كما فرضت كيبيك، ثانية أكثر المقاطعات تضرراً، جراء الجائحة، إجراءات احتواء في مناطق عدة، إضافة إلى إبقاء حظر التجول المعمول به.

وفي آسيا، يشهد الوضع تعقيداً في اليابان؛ حيث يُتوقع أن تُفرض قيود إقليمية جديدة خاصة في أوساكا، حيث طلبت السلطات تجنب مرور الشعلة الأولمبية بهذه المدينة للحد من الإصابات. ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب. وأودى «كوفيد-19» بحياة أكثر من 2,8 مليون شخص في العالم، وتعدّ الولايات المتحدة والبرازيل من أكثر الدول تضرراً بالجائحة.