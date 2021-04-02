شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز الأمريكية: متلقو لقاح كورونا يمكنهم السفر دون فحص وحجر صحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة، إرشادات جديدة للسفر داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأوضحت أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس «كوفيد- 19»، يمكنهم السفر داخل الولايات المتحدة ولا يحتاجون إلى الخضوع للاختبار أو الحجر الصحي.

ويعد هذا التصريح مغايراً لموقفها السابق؛ حيث قالت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية خلال مؤتمر صحفي في 8 مارس/آذار: «إليك ما نعرفه: في كل مرة يكون هناك ارتفاع في السفر، تكون لدينا زيادة في الإصابات».

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أنه بمقدور الأمريكيين الذين تلقوا جرعتي اللقاح السفر إلى خارج الولايات المتحدة دون الحاجة إلى إجراء اختبار «كوفيد- 19» قبل مغادرتهم ما لم يطلب البلد الذي يتوجهون إليه ذلك، كذلك لا يحتاجون إلى الخضوع للحجر الصحي أثناء عودتهم ما لم تطلب منهم السلطات الصحية ذلك.

وعلى الرغم من ذلك أكدت المراكز، ضرورة أن تكون نتيجة اختبار كورونا للعائدين إلى أمريكا سلبية، إضافة إلى إجراء فحص آخر في غضون 5 أيام من عودتهم.