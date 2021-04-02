شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هند رشاد: مماطلة أسامة هيكل فى المثول أمام مجلس النواب أمر غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام تهاون فى الرد على تقرير لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، والذى جاء بناء على بيانه الذى تقدم به للمجلس، واعتذر عن المثول أمام المجلس أكثر من مرة، وهو أمر غير مقبول، ويمثل استهتارا بمجلس يمثل الشعب.

وأوضحت رشاد فى تصريحات لها، أن رفض لجنة الثقافة والإعلام لبيان الوزير، استند لأدلة وبراهين، وهو ما جعل المجلس ينتظر رده بالأدلة والمستندات، ولكن هو لم يأتى ولم يقدم أية مستندات ترد على ما تقدم، وكانت هناك مماطلة غير مقبولة وتسويف، مشيرة إلى أن رؤيته فى التعامل بأكثر من قضية كانت غائبة من بينها محاولات بث الفتنة من قبل الإعلام المعادى بالخارج.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن السياسة الإعلامية التى يتبعها فى عمله لم تظهر حتى الآن فى التطبيق، وهو ما يجعل أن هناك تقصير فى المهام التى تقع على عاتقه، منها على الأقل التنسيق بين الهيئات لكيفية مواجهة مخططات بث خطاب الإعلام المعادى من الخارج.

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن المجلس أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قائلا: "اعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور".