شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: مجلس النواب منح أسامة هيكل مهلة 45 يوما للمثول أمامه ولم يستجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة فريدة الشوباشى، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل له مخالفات عدة تجعل هناك تحفظ على أداؤه، ولكن ما أصابها بالصدمة أنه لم يحترم التزامه بالمثول أمام مجلس النواب، عندما تم استدعائه واعتذر، ثم أعطاه المجلس مهلة لفترة تصل لـ 45 يوما، ولم يأتى بحجة وجود ارتباط لديه.

ولفتت عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات لها، إلى أن غيابه عن الحضور أمام مجلس النواب، هى مماطلة غير مقبولة، رغم أنه كان أمامه فرصة للرد على تقرير اللجنة، والذى رفض بيانه الذى أدلاه أمام المجلس فى أول انعقاده.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد ارتباط أكبر من الحضور أمام مجلس يمثل الأمة والشعب المصرى، مشيرة إلى أننا لا نرى أى أداء لـ"هيكل" بالوزاره، وكأنه لا يوجد وزير لها منذ بداية توليه وحتى الآن.

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن المجلس أعطى مهلة لوزير الدولة للإعلام شهر ونصف وليس أسبوعين كما طلب الوزير لتجهيز الرد على تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، قائلا: "اعتذار وزير الدولة للإعلام أكثر من مرة عن حضور جلسات المجلس، استشعرت معه رئاسة المجلس بوجود تحجج من جانب الوزير ومماطلة ومضيعة لوقت المجلس، وتعطيل عن ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور".