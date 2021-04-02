"باب خشب".. مصرع فتاة سقطت في بئر مصعد عقار ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت منطقة الفلل، في مدينة بنها بالقليوبية، مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق 12 ببئر مصعد وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بورد بلاغ بسقوط "ع.م.م" 26 عامًا في بئر المصعد.

وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت في زيارة لشقيقها، وأثناء اتكائها على باب خشب لمصعد غير مجهز سقطت من الطابق الثاني عشر، وحتى جسم المصعد في الدور 8، ما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.