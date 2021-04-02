مقتل أربعة جنود من قوات حفظ السلام في مالي

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الجمعة، إن أربعة من قوات حفظ السلام قتلوا وأصيب العديد في هجوم على قاعدتها في بلدة "أغلهوك" بشمال البلاد.

وأضافت البعثة في بيان "صدت قوات حفظ السلام ببسالة هجوماً معقداً شنّه العديد من الإرهابيين المدججين بالسلاح".

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وأوضحت "تظهر حصيلة مؤقتة مقتل أربعة من الخوذ الزرق وسقوط جرحى".

وأوضح مصدر من البعثة أن الضحايا من وحدة تشادية منتشرة في المنطقة.

وأكدت البعثة أن المهاجمين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم بما شمل عدداً من القتلى.

وينشط متطرفون في شمال مالي.

وقال البيان "تم إرسال طائرات هليكوبتر للموقع لنقل المصابين".