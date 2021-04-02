رئيس النيجر الجديد يؤدي اليمين الدستورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى رئيس النيجر الجديد محمد بازوم، اليوم الجمعة، اليمين القانونية بحضور عدد من رؤساء الدول والمدعوين بهذه المناسبة.

وتعهد بازوم بمنح الأولوية للتعليم والأمن.

يأتي تنصيب بازوم بعد يومين من إعلان الحكومة عن إحباط محاولة انقلاب.

محمد بازوم، رئيس النيجر المنتخب

ويعد تنصيب بازوم أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلد. ولم يترشح الرئيس السابق محمد إيسوفو للرئاسة بعد أن أمضى فترتين رئاسيتين مدة الواحدة خمس سنوات.

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وانتخب بازوم (61 عاماً) بعد جولة إعادة للانتخابات جرت في فبراير الماضي كان ينافسه فيها مهمان عثمان رئيس النيجر السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 1996.

خلال توليه مهام منصبه في حفل حضره عدد من قادة الدول، قال بازوم إن ثروات بلاده المعدنية يمكن أن تساعد في تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة ثمانية بالمئة تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة لكنه أكد أن تحديات المناخ والأمن تعوق التنمية.

وتابع أن مشكلة النيجر الأساسية، منذ استقلالها، هي ضعف نظامها التعليمي قائلاً إنه سيجعل إصلاح النظام التعليمي والأمن أولوية له.