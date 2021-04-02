51 قتيلا إثر حادث قطار في تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 51 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، عندما خرج قطار مكتظ بالركاب عن سكته داخل نفق في شرق تايوان.

وقالت السلطات إن الحادث قد يكون سببه آلية للبناء انزلقت من منحدر واصطدمت بالقطار الذي كان يستعد لدخول نفق قرب مدينة "هواليين" على ساحل تايوان.

وقال تساي دينغ-هسيين مسؤول الشرطة في منطقة هواليين إن "آلية بناء لم تكن مركونة بشكل صحيح انزلقت وصولا إلى خط السكك الحديد". وأضاف "هذا استنتاجنا الأولي ونحاول توضيح ملابسات الحادث".

وظهرت في صور نشرتها وسائل الإعلام للموقع شاحنة مسطحة صفراء منقلبة على جانبها، بالقرب من القطار.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أن 51 شخصا على الأقل قتلوا ونقل 146 راكبا إلى المستشفى.

وعمل رجال الإنقاذ لساعات من أجل الوصول إلى العالقين في النفق، مستخدمين المناشير لسحبهم من بين الصفائح المعدنية الملتوية.

وبحلول بعد الظهر، لم يبق أحد في العربات لكن رجال الإنقاذ ظلوا في الموقع.