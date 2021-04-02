فرنسا.. زعيمة اليمين المتطرف تعلن قراراً مهماً

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان تقديم استقالتها من منصبها، كرئيسة لحزب «التجمع الوطني» قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام المقبل.

وقالت لوبان، في العدد الصادر اليوم الجمعة لمجلة «لانكوريكت» الشهرية، إنها تريد أن تكون مرشحة للجميع «الذين يريدون قيادة الكفاح الوطني».

وكان حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف قد خلف حزب «الجبهة الوطنية» الذي أسسه والده اليميني المتطرف جان-ماري لوبان.

وكانت لوبان قد أعلنت بالفعل أنها تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2022 وتأمل، تلك المرة، في هزيمة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أن خسرت الانتخابات أمامه في الدورة الثانية من الانتخابات التي نظمت عام 2017.

وتشير استطلاعات الرأي أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تواجه لوبان، ماكرون في جولة إعادة خلال انتخابات 2022.