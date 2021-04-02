بوغرغور يتنازل عن مستحقاته المالية العالقة في ذمة الكوكب وإدارة هذا الأخير تقدم الشكر له

جدة - عبدالحي حسين -

تنازل المدير الرياضي السابق للكوكب المراكشي عزيز بوغرغور عن مستحقاته المالية العالقة في ذمة الفريق؛ بعدما قضت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأداء فارس النخيل 16 مليون سنتيم لعزيز.

وفي هذا السياق، قدم المكتب المديري لجمعية الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، في شخص رئيسه رضوان حنيش أصالة عن نفسه، ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه المديري بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لعزيز بوغرغور، نظير تنازله عن مستحقاته العالقة بذمة الفريق البالغة 16 مليون سنتيم، في موضوع نزاع لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحت عدد 21.56.20.

وتمنت إدارة الكوكب أن تحذو حذوه بقية الأسماء المراكشية من مسيرين ومؤطرين ولاعبين سابقين، التي كان لفريق الكوكب المراكشي فضل كبير في بزوغ نجمها ذات وقت.