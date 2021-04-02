بلافريج: نائب برلماني ليس حرفة.. وسأعتزل السياسة ولن أترشح للانتخابات المقبلة

جدة - عبدالحي حسين - أكد البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، موقفه الثابت من عدم الترشح للبرلمان في الانتخابات التشريعية المقبلة، موجها بذلك رسالة شكر إلى كل المناضلين والأصدقاء .

وأوضح عمر بلافريج في “فيديو” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن من بين الأسباب المهمة التي دفعته إلى اتخاذ قراره، هي أن الترشح للبرلمان ليس حرفة وإنما مهمة لتمثيل المواطنين، معتبرا أن تجربته بمجلس النواب كانت رائعة.

وأضاف بلافريج، أنه حاول عبر صفته البرلمانية أن يكون مفيدا لبلاده خلال مدة انتخابه، معتبرا نفسه ليس معارضا، بل إصلاحيا، وأنه كان يشجع كل المبادرات والقوانين الإجابية .

ورد عمر بلافريج عن من اتهمه بخيانة مشروع فيدرالية اليسار؛ أنه التزم مع المواطنين لتمثيلهم لمدة معينة، وليس طول الحياة، مؤكدا تشبثه بقرار عدم الترشح للبرلمان في الانتخابات التشريعية المقبلة والعودة إلى الوراء.